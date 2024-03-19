保六員警跑完3千公尺測驗猝死 妻要求理賠判決出爐

保六總隊吳姓員警跑完3千公尺測驗竟猝死，妻要求理賠遭拒，提告2家壽險公司，高院仍判決吳妻敗訴。。（資料照）

2024/03/19 18:58

〔記者楊國文／台北報導〕保六總隊吳姓資深員警，2019年參加常規訓練跑完3000公尺後感到不適，發生熱衰竭症狀，第4天竟不幸身亡，結果被判定為「因病死亡」，吳妻要求壽險公司理賠遭拒，提告2家保險公司給付保險金共524萬多元；一審判決吳妻敗訴，上訴後，高等法院依據法醫研究所解剖結果認為吳員是因病併發敗血性休克死亡，並非肇因意外事故，仍判吳妻敗訴。可上訴三審。

吳員事故前，以吳妻為受益人，向南山人壽投保傷害保險、意外傷害保險，與意外骨折及特定手術傷害保險契約附約，保險金額共計424萬2099元；另外，監察院公務人員協會亦以吳員為被保險人，向新光人壽投保團體傷害險，保險金額為100萬元。

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2019年5月13日下午，49歲的吳員參加保六總隊在中正紀念堂舉行的常訓3000公尺跑步測驗，當時天氣高達32.8度，相當炎熱。吳員結束跑步測驗回到監察院後，妻子看到他臉色蒼白、四肢無力，發生熱中暑、熱衰竭及引發「橫紋肌溶解症」，休息後，吳員第二天仍上班，但因有發燒現象，被同仁送往台大醫院急診救治後返家休養。

不過，吳員返家後又出現身體不適，被家人送往台北醫學院附設醫院急救，仍於5月17日不幸身亡。吳妻向南山人壽、新光人壽分別請求支付保險金424萬多元、100萬元，都被以是因病死亡，拒絕理賠，提告要求2家人壽公司給付保險金。

台北地院認為，吳員是因敗血性休克等疾病而死亡，並不是因3000公尺跑步訓練而意外身故，也和測驗引起的熱衰竭、熱中暑及引發「橫紋肌溶解症」無關，判決吳妻敗訴。吳妻不服，上訴高等法院。

高等法院審理指出，經法醫研究所解剖、檢驗及台北地檢署相驗結果，發現吳員生前患急性壞死性腸炎及泌尿道尤其腎臟發炎且小膿痬（波及肝臟），併發敗血性死亡，其死亡方式為病死，因此吳員死亡並非肇因於不可預見的意外事故。

高院另依據台大醫院、台北醫學大學附設醫院對吳員的病況鑑定，查出吳員就診時，血液中並無肌胺酸激酶、尿潛血為陰性，腎臟解剖顯微鏡觀察結果無肌球蛋白，與熱中暑、橫紋肌溶解症的症狀不同，認定吳員死亡前並無熱中暑或橫紋肌溶解症等症狀。

高院綜合認定，從吳員相關鑑定、相驗結果及病況鑑定，無法證明吳員是因熱中暑、熱衰竭及引發橫紋肌溶解症而意外致死，判吳妻敗訴，可上訴三審。

保六吳姓員警跑完3千公尺測驗竟猝死，妻要求理賠遭拒，提告2家壽險公司，高院判決吳妻敗訴。（記者楊國文攝）

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