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流亡港人「姜牧師」 北市街頭遭刺傷 凶嫌下午花蓮瑞穗落網

警方在花蓮瑞穗逮捕動手林嫌。（記者姚岳宏翻攝）

警方在花蓮瑞穗逮捕動手林嫌。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/20 16:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕被稱為「姜牧師」的香港網媒始創人兼記者姜嘉偉，本月17日深夜在林森北路一棟酒店大樓前遭人刺傷背部，送醫後幸無大礙，動手的林姓男子有詐欺、妨害自由通緝，行兇後一路往南逃，後再往東部走，警方追查3日，今天下午在花蓮縣瑞穗鄉一處溫泉旅館將林嫌查緝到案，正押解回台北。

林嫌初步表示，他不認識姜男，當時因為姜男經過他身邊，認為姜男用廣東話罵他，才會憤而動手，行兇用的折疊刀當時已丟棄。

33歲姜嘉偉當天在臉書直播指稱回家途中遭不明人士襲擊，朝背後捅了兩刀，一度稱自己有生命危險，警方調查，被刺處樓上是制服酒店，姜男疑因酒後與另群剛下樓的酒客口角衝突，導致左背遭刺傷一刀，拇指擦挫傷。

姜嘉偉在醫院內開直播，說有氣胸現象，靠胸腔插管通氣救回一命，稱自己「有機會會死」；但他直播時意識清醒，稍後進手術室縫傷口，無生命危險。

姜男曾被香港警方指控2021年6月5日凌晨在銅鑼灣參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》，最終法庭裁定罪名不成立，去年1月在旺角涉販賣有煽動內容書籍被捕，被控煽動意圖作為罪，他認罪後被判囚8個月，出獄後移居台灣。

林嫌被逮。（記者姚岳宏翻攝）

林嫌被逮。（記者姚岳宏翻攝）

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