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不要命！ 偷電纜線被發現 竊嫌竟「跳」車逃逸

2017-02-24  13:37

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南分局東和派出所鍾姓義警昨天下午行經古坑荷包村產業道路時，發現有4人疑似正在偷剪電纜線，警方接獲通報前往查緝，4人分乘2車逃逸，高、蔡2嫌共乘一車，竟在車子行駛中跳車逃逸，車輛撞上前方圳溝邊坡才停住，幸當時附近無人、車。

2嫌跳車後往一旁農田逃逸，警方在車上起出長180米，共重130公斤的電纜線，及疑似竊嫌的手機，進一步調查手機主人為高姓男子（44歲，有毒品、毒品前科），循線在高嫌住處將他逮捕到案。

員警隨後在荷苞村活動中心發現另一部逃逸自小客車，由蔡嫌（47歲，有竊盜、毒品前科）駕車載另名嫌犯高女（32歲，有竊盜、毒品前科），但高女已下車，警方前往其住處撲空。

警方將蔡、高2嫌帶回偵訊，2人坦承當時在現場，但辯稱並沒有竊剪電纜線，全推給在逃的高女及另一名許嫌（41歲），警方訊後將蔡、高2嫌依竊盜罪嫌移送法辦，並全力追緝在逃2嫌到案。

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  • 斗南警方昨天查獲偷剪電纜線案，查扣重130公斤的電纜線。（記者黃淑莉翻攝）

    斗南警方昨天查獲偷剪電纜線案，查扣重130公斤的電纜線。（記者黃淑莉翻攝）

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