新竹寶山農會賄選案 檢方聲押2人

2017-02-23 20:29

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／新竹報導〕新竹地檢署偵辦寶山農會賄選案，今天再度約談余姓代表與陳姓代表的父親，檢方懷疑2人涉嫌以現金賄選，最高每票甚至喊到1萬元，訊後檢方以涉嫌重大且有串供之虞，向新竹地院聲請羈押2人。

新竹地檢署檢察官陳宏兆指揮新竹縣調查站偵辦寶山鄉農會賄選案，22日傳訊16名會員到案說明，其中2人被列為被告，訊後16人全部請回。

沒想到，檢方之所以先偵訊相關人等，是為了要鞏固證據，今天繼續約談涉嫌賄選的余姓代表與陳姓代表的父親到案說明。

據了解，2人透過現金賄選方式，以每票5千到1萬元不等的代價，「向不同的會員喊出不同的價碼」，然而賄選的情節被檢調掌握到，先在22日鞏固相關指證口供之後，再向上發展通知2名涉案人到案說明。

檢調指出，由於2人賄選情節重大且有串證之虞，訊後檢方向新竹地院聲請羈押。