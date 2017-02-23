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農會選舉涉賄選 木柵張姓參選人10萬交保

2017-02-23  10:27

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉，本月19日才舉行，台北地檢署獲報，參選此次台北市木柵農會農事小組代表的木柵區農事小組張姓會員，涉以每斤600元的茶葉行賄，昨天兵分2路搜索張姓參選人住處，並約談張嫌等11人，訊後依違反農會法之賄選罪，諭令張嫌10萬元交保。

檢警獲報，今年1月中旬起，至2月19日選舉投票前，張嫌涉嫌向具投票權的高姓男子等人，各交付每斤600元的茶葉，涉嫌賄選；北檢昨由重大刑案專組主任檢察官陳淑雲帶隊，率同檢察官劉新耀、黃聖等人，搜索張嫌住處等2處，並查扣茶葉、名冊及手機等；為釐清有無其他涉賄情事，全案擴大偵辦中。

最高檢察署在農、漁會選舉前，才公布查察績效，截至本月18日為止，農、漁會選舉案件共受理220件，被告553人；僅簽結6件，仍有214件偵辦中。針對農會選舉部分，共受理190件、被告461人；其中，賄選案佔163件、被告409人。

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  • 參選此次台北市木柵區農會農事小組代表的木柵區農事小組張姓會員，涉以每斤600元的茶葉行賄，，訊後依違反農會法之賄選罪，諭令張嫌10萬元交保。圖為台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

    參選此次台北市木柵區農會農事小組代表的木柵區農事小組張姓會員，涉以每斤600元的茶葉行賄，，訊後依違反農會法之賄選罪，諭令張嫌10萬元交保。圖為台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

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