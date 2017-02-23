農會選舉涉賄選 木柵張姓參選人10萬交保

2017-02-23 10:27

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉，本月19日才舉行，台北地檢署獲報，參選此次台北市木柵農會農事小組代表的木柵區農事小組張姓會員，涉以每斤600元的茶葉行賄，昨天兵分2路搜索張姓參選人住處，並約談張嫌等11人，訊後依違反農會法之賄選罪，諭令張嫌10萬元交保。

檢警獲報，今年1月中旬起，至2月19日選舉投票前，張嫌涉嫌向具投票權的高姓男子等人，各交付每斤600元的茶葉，涉嫌賄選；北檢昨由重大刑案專組主任檢察官陳淑雲帶隊，率同檢察官劉新耀、黃聖等人，搜索張嫌住處等2處，並查扣茶葉、名冊及手機等；為釐清有無其他涉賄情事，全案擴大偵辦中。

最高檢察署在農、漁會選舉前，才公布查察績效，截至本月18日為止，農、漁會選舉案件共受理220件，被告553人；僅簽結6件，仍有214件偵辦中。針對農會選舉部分，共受理190件、被告461人；其中，賄選案佔163件、被告409人。