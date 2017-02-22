批司改議題過多 委員林鈺雄憂成「兩分雄」

全國司法改革會議今進行第3組的首次分組討論。（記者黃欣柏攝）

2017-02-22 14:04

〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革會議今進行第3組的首次分組討論，討論主軸為「權責相符、高效率的司法」，20位委員全員到齊，據指出，會中有數位委員發言表示議題過多，擔心討論時間不足而囫圇通過議案，台灣大學法律學院教授林鈺雄也發言指出只開6次會討論22項子題，平均半個小時要決定一個議題，每位委員對每項議題講不到2分鐘，根本無法充分討論研究，建議整併議題，才能充分形成代表人民的共識。

會議前，林鈺雄今也投書媒體指出，司改會議本身就要作為「正當程序」的示範，但此次會議共96個議題，100名委員分為5組、每組各開6次會，每次預計2小時，平均每組20位委員要處理約20個議題，每次會議要解決3.2個議題，每個議題僅能分配到37.5分鐘，每位委員就每個議題的發言時間不到2分鐘，「比Call-in時間還短」，「然後呢，該怎麼做？跟著舉手表決嗎？我會不會也被冠上『熊（雄）兩分』的共犯封號？」

林鈺雄指出，即使可以延長會議時間、加開臨時會，但大多數委員都是有正職、全職的工作，「誰有時間、精力如此不務本業、捨命奉陪？所為又何來？就算增開會議到9次，0例0休、奉陪到底，但從『熊兩分』到『熊三分』，有差嗎？」

他又說，馬政府任內的司法院長賴浩敏任內僅推動「人民觀審制」一項司法改革而已，大張旗鼓、勞師動眾但終究徹底失敗，「這次真要暴衝業績嗎？」、「引爆太陽花抗爭行動的『半分忠』，已被牢牢釘進歷史的恥辱柱，前車之鑑不遠，司改主事者請三思！」