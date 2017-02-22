批司改議題過多 委員林鈺雄憂成「兩分雄」
2017-02-22 14:04
全國司法改革會議今進行第3組的首次分組討論。（記者黃欣柏攝）
〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革會議今進行第3組的首次分組討論，討論主軸為「權責相符、高效率的司法」，20位委員全員到齊，據指出，會中有數位委員發言表示議題過多，擔心討論時間不足而囫圇通過議案，台灣大學法律學院教授林鈺雄也發言指出只開6次會討論22項子題，平均半個小時要決定一個議題，每位委員對每項議題講不到2分鐘，根本無法充分討論研究，建議整併議題，才能充分形成代表人民的共識。
會議前，林鈺雄今也投書媒體指出，司改會議本身就要作為「正當程序」的示範，但此次會議共96個議題，100名委員分為5組、每組各開6次會，每次預計2小時，平均每組20位委員要處理約20個議題，每次會議要解決3.2個議題，每個議題僅能分配到37.5分鐘，每位委員就每個議題的發言時間不到2分鐘，「比Call-in時間還短」，「然後呢，該怎麼做？跟著舉手表決嗎？我會不會也被冠上『熊（雄）兩分』的共犯封號？」
林鈺雄指出，即使可以延長會議時間、加開臨時會，但大多數委員都是有正職、全職的工作，「誰有時間、精力如此不務本業、捨命奉陪？所為又何來？就算增開會議到9次，0例0休、奉陪到底，但從『熊兩分』到『熊三分』，有差嗎？」
他又說，馬政府任內的司法院長賴浩敏任內僅推動「人民觀審制」一項司法改革而已，大張旗鼓、勞師動眾但終究徹底失敗，「這次真要暴衝業績嗎？」、「引爆太陽花抗爭行動的『半分忠』，已被牢牢釘進歷史的恥辱柱，前車之鑑不遠，司改主事者請三思！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 台鐵炸彈客林英昌辯想死 法官判滿30年
- 與醫師娘偷情、嘿咻132次 講師爽過GG了!
- 怕毒品不夠用 土豪哥砸錢買毒毫不手軟
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 修法規範退將赴中 涉機密程度高者擬改為終身管制
- 美國人最喜歡國家 加拿大第1 台灣排進前10
- 《沉默》取景 花蓮石門「麻糬洞」躍上國際
- 捍衛權益抗爭為「世世代代」？ 李來希被鄉民酸爆
- 連不上Google 中華電補償100元通話費
- 歐元區經濟報喜 德法股市收紅
- 屏東縣警局長方仰寧卸任 潘孟安不捨擁抱
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 孩子生活習慣太糟糕 母訂超狂生活公約反制
- iPhone 8下半年登場 童子賢樂觀
- WNBA》前球員控訴遭霸凌 只因她是異性戀者
- 受晨翔影響？子閎被爆醞釀出走Spexial
- 自認客家人增加 新調查：聽說客語能力大減
- 組訓鬧僵擺一旁 吳志揚送加菜金
- 台幣小升1.1分
- 迎法蒂瑪聖母像 萬金聖母聖殿226遊行
- 蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
- 吸台資返台 謝金河建議小英政府看川普這麼做…
- 鼓鼓料理男 做菜少女心
- 黃明志出賣Matzka 金曲獎狂窺天后
- 發掘問題解決它 「方神」小處著手
- 吉安百年樟樹遭炮傷 有請樹醫診療
- 國防部演練總統撤離 國台辦：你不搞台獨就不用怕
- 雙北房價續下探 土城半數售屋降價
- 提供刺青圖 南韓助大馬驗證金正男身分
- 新北地政局副局長自殺 同仁震驚
- 漢堡王母公司宣布收購大力水手
- 蘆洲永康公園增設地下停車場 初估1.8億
- 髮量差很大！哈林迸出禿頭危機
- 馬克華伯格淚灑片場 鄉親力挺
- 投縣府變身書苑 濃濃人文氣息味
- 正式通車前一週 機捷道岔鋼軌出現裂縫
- 酒駕講習下月起延長 累犯得到創世、監獄上課
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 嘉市有路不平專案？ 工程車當壓路機用
- 印度女星遭性侵2小時 數男當街挾持 強拍裸照
- HBL》為了看決賽 球迷昨中午開始排隊
- 《人間條件6》重演開賣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：批司改議題過多 委員林鈺雄憂成「兩分雄」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分