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《台中》豐中霸凌案 涉案主任僅停聘引質疑

市議員林祈烽指豐原高中教師霸凌學生致死案懲處太輕。（記者蔡淑媛攝）

市議員林祈烽指豐原高中教師霸凌學生致死案懲處太輕。（記者蔡淑媛攝）

2024/03/09 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原高中學生疑遭霸凌輕生案，事隔一年最終申復成立，市議員林祈烽昨天議會專案報告質詢指該案人命關天，竟需要一年多的時間調查才有結論，令人瞠目結舌的是，該案學務主任才停聘兩年，結果是否合情、合理、合法？市長盧秀燕說，該案件中，主要涉事教官已被撤職，有的人被停聘，每個人涉及的情節都不相同，有不同的裁罰。

豐原高中男學生去年疑遭霸凌二月輕生，校方兩度啟動調查，皆認定未涉及霸凌，高中生父親無法接受提出申復，最終確定「霸凌成立」，決議前學務主任停聘一年、主任教官撤職、校安人員不再錄用，林祈烽、張家銨、王立任等議員均關心判定結果，林更質疑兩年後，該師如果再到其他學校任教，教育局要如何處理？

教局長：霸凌程度非屬情節重大

教育局長蔣偉民引用調查小組報告說，主任雖然對甲生多次搜查具有針對性，但考量基於管教目的又有多次的針對性，才列為有霸凌行為，其侵害行為沒有直接故意，是間接故意，因此霸凌程度非屬情節重大。

林祈烽一聽相當氣憤，反嗆「是用管教掩飾霸凌行為嗎？」指教育局長只知道主任多次搜學生書包，卻不知道該名學生還被誣陷偷錢、逼迫其要強制簽下休學申請書，但該生不願受迫，不但燒毀休學申請書，還錄下自白，表明至死都不會休學，這不就是霸凌的疊加，導致該生輕生。對此，教育局指出，目前調查報告論述認為學生輕生原因複雜，無法確定與管教及霸凌有必然因果關係。

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