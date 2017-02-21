周比蒼曝光15萬元借據 大姐譏：不可能，他很小氣

2017-02-21 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社創辦人周比蒼日前在記者稱，康姓駕駛向他借了15萬元，今日他拿出借據表示，康姓駕駛當時還承諾分5次還清。

根據《東森新聞》報導，周比蒼今日拿出康姓駕駛向他借15萬元的借據，康姓駕駛不僅在上方親筆簽名，還承諾15萬元會分別在1/19、3/19、3/19、4/19、5/19共五次還清。

對此，康姓駕駛的大姊則否認「肯定沒有」，他認為周比蒼很小氣，不可能借給弟弟錢，或是可以去問其他司機，周比蒼父子會不會借錢給他們。