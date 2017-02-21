天母傳公車疑未拉手煞車 撞候車亭釀2傷

2017-02-21 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市天母中山北路七段，今下午4時許傳出一輛公車，疑似未拉手煞車導致公車撞上一旁的候車亭，造成2人受傷，綜合媒體報導，目前警消人員已將患者送往醫院救治，警方也在現場拉起封鎖線，調查事故原因。