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天母傳公車疑未拉手煞車 撞候車亭釀2傷

2017-02-21  17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市天母中山北路七段，今下午4時許傳出一輛公車，疑似未拉手煞車導致公車撞上一旁的候車亭，造成2人受傷，綜合媒體報導，目前警消人員已將患者送往醫院救治，警方也在現場拉起封鎖線，調查事故原因。

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  • 根據TVBS報導，天母下午4時許傳出公車撞上候車亭釀2人傷。（擷取自TVBS）

    根據TVBS報導，天母下午4時許傳出公車撞上候車亭釀2人傷。（擷取自TVBS）

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