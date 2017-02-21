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差點冤獄！ 男遭韓籍女大生告肇逃 二審還公道

2017-02-21  17:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子被控開車擦撞韓國籍韓姓女學生，且未停車就逕自離去，台中地院一審依肇事逃逸罪判決7月，不能易科罰金需入獄，黃男上訴並提出錄影畫面，台中高分院二審勘查發現，案發當時沒有人被撞倒地，更重要的是，韓女身上沒外傷，經醫師檢驗也無異狀，法官認為沒有證據證明她受傷，改判無罪，也避免一場冤獄。

台中高分院判決書指出，韓女（已於去年1月返韓）控告黃男，前年11月3日晚間在沙鹿區擦撞到她，不過，韓女沒有立即就醫，而是在案發後第2天，才到醫院求診並報警，黃男宣稱不知道撞到人，台中地院一審不採信黃男說法，依肇事逃逸罪判7月徒刑，必須入獄坐牢。

黃男上訴二審，並提出案發時，他後方第三輛汽車的行車記錄器，台中高分院勘查發現，案發時車的右前方，閃過一顆人頭的影子，無法辨識身分，另外，錄影畫面證實，案發時黃男汽車前方與右側，都沒有任何人被撞倒地，如果有人被撞倒，在車水馬龍的道路上，應該會被汽車輾過，韓女既沒有被輾壓，卻宣稱被黃男撞倒，此說相當可疑。

更重要的是，韓女提出的醫師診斷證明書，雖記載韓女軀幹挫傷、手挫傷與髖挫傷，但就醫時間卻是在案發後38小時，醫院也解釋說，韓女沒有外傷，病理檢查沒有異狀，診斷書是依韓女自述的疼痛位置撰寫。

台中高分院認為，韓女是否被黃男撞倒？韓女是否受傷？都大有疑問，據此撤銷原判，改判黃男無罪，檢察官可再上訴。

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  • 一名韓國籍韓姓女學生控告黃姓男子擦撞後肇逃，台中高分院二審勘查發現，韓女身上沒外傷，經醫師檢驗也無異狀，因此改判無罪，避免一場冤獄。圖為法庭開庭模擬情況。（資料照，記者楊政郡攝）

    一名韓國籍韓姓女學生控告黃姓男子擦撞後肇逃，台中高分院二審勘查發現，韓女身上沒外傷，經醫師檢驗也無異狀，因此改判無罪，避免一場冤獄。圖為法庭開庭模擬情況。（資料照，記者楊政郡攝）

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