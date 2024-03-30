不能只要求車輛！行人隨便穿越馬路 基隆4/8起加強執法

基隆孝三路民眾違規穿越馬路，易發生行人交通事故。（記者盧賢秀攝）

2024/03/30 13:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市執行「行人友善」專案執法，車輛大部分都會停讓行人先行，路口事故減少了，不過民眾未依規定走行人穿越道、違規穿越道路卻增加了，交通隊將強化行人交通安全專案，4月8日起針對易發生行人事故的路段加強執法，隨便穿越馬路將開罰新台幣500元。

交通隊統計，去年開始執行友善行人專案，行人事故造成8死387傷，與2022年同期發生9死504傷比較，死傷人數減少118人，減少23.0％；其中「路口」行人事故死傷減少101人，減少34.3％，因此嚴正取締路口汽機車不停讓行人違規確有成效。

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不過，交通隊也發現，路口事故減少了，道路中的事故卻增加了，民眾並未依規走行人穿越道，今年2月事故統計資料發現，行人事故發生52件，較去年同期增加13件，增加了33.3％，其中「路口」行人事故減少8件，但「路段中」行人事故增加21人，主要是行人違規穿越道路、穿越道路未注意左右來車所致。

為有效降低行人事故發生，確保民眾生命財產安全，警察局除繼續執行路口「行人友善」專案工作外，將規劃「強化行人交通安全」專案勤務，呼籲用路人共同遵守法規。

警察局交通隊表示，即日起至113年4月7日為宣導期，由各分局透過各種集（機）會、社群網路加強宣導民眾（行人）正確路權觀念，4月8日起至4月17日止（共10天），將於本市易發生行人事故路段「孝三路、仁二路、新豐街、中正路、八堵路、源遠路、基金一路、西定路等」，針對路段中行人違規穿越道路嚴正執法，違者將依道路交通管理處罰條例第78條處新台幣500元罰鍰，希能導正行人正確用路觀念，有效防制事故發生。

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