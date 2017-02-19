中市大中保齡球館竄火 火勢已控制撲滅中

2017-02-19 17:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市東區旱溪街的大中保齡球館，今天下午發生火警，火勢燃燒相當猛烈，至傍晚5時為止，火勢已經控制，台中市消防局撲滅殘火中，現場民眾拍攝的畫面顯示，火勢一發相當猛烈，從天花板竄燒，客人驚慌逃離，幸好沒有傷亡，起火原因眾說紛紜，將由消防局鑑定調查中。

錄影畫面顯示，濃煙宛如烏雲，沿著天花板翻滾蔓延，相當的驚恐，這家保齡球館在保齡球道之外，另有咖啡廳與牛排館，客人指出，聞到很濃的燒焦味，不久之後，就見火苗竄升，不過，起火點確實的位置，各方說法不一，還需調查鑑定。

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