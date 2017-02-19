中市大中保齡球館竄火 火勢已控制撲滅中
2017-02-19 17:29
〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市東區旱溪街的大中保齡球館，今天下午發生火警，火勢燃燒相當猛烈，至傍晚5時為止，火勢已經控制，台中市消防局撲滅殘火中，現場民眾拍攝的畫面顯示，火勢一發相當猛烈，從天花板竄燒，客人驚慌逃離，幸好沒有傷亡，起火原因眾說紛紜，將由消防局鑑定調查中。
錄影畫面顯示，濃煙宛如烏雲，沿著天花板翻滾蔓延，相當的驚恐，這家保齡球館在保齡球道之外，另有咖啡廳與牛排館，客人指出，聞到很濃的燒焦味，不久之後，就見火苗竄升，不過，起火點確實的位置，各方說法不一，還需調查鑑定。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 二二八70周年 葉菊蘭嗆：蔣介石依然未受懲罰
- 能撈就撈說 吳敦義：俏皮話
- 保障勞權 研議勞動程序特別法
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 林全：政策應避免本位主義
- 欠稅800多萬 前仁友醫院院長遭管收
- NBA灌籃大賽登場 今日賽事預告與轉播
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 19名考試委員年花5700萬 綠委提案刪到剩3人
- 新竹鳥嘴部落 率先建物合法化
- 小檔案：大翅鯨（座頭鯨）
- 奧運雙金國手許淑淨 捐出世大運代言費
- 農會選舉今登場 士林區戰況激烈
- 冷面笑匠最溫暖幽默的《希望》 讓影評人笑到哭
- 鳥嘴潭人工湖土地徵收 農民轟價低
- MLB》狂！連7年開幕戰先發都他 克蕭平隊史紀錄
- 自由廣場》世代接力 國家永續
- 「金融巨鱷」索羅斯栽了！去年慘賠美股
- 施君涵／心靈感應的神祕地點
- 高雄千人遊行爭呼吸平權 警交管防交通打結
- 31歲亞曼達當訃聞小編 忘年交82歲影后
- 屏東國民黨求助清查雙重黨籍 民進黨退回
- 郭董質設鴻海股票 籌資250億
- 日警告美財長 勿點名日圓弱勢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Foreign minister says China ready to work with US
- 如奧斯卡可以挑座位 男神雷恩葛斯林想坐「她」旁邊
- 坐姿正確平衡 也可坐得健康
- ISPS Handa澳洲女子公開賽／錢珮芸黑翻紅 李旻爆桿
- 選情膠著！ 新化農會雙方代表席次差距小
- 自由開講》提醒周董：人為財死用詞不是激勵好話
- NBA球星「暖」實力
- 台東草地音樂盛會 228連假首日登場
- （影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/19～2/25
- 代孕成功得子！38歲納美公主喜獲第三胎
- 敘政府軍砲轟擊中葬禮 至少16死
- 唯一未經郭總驗貨 江少慶報到
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市大中保齡球館竄火 火勢已控制撲滅中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分