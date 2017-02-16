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劉喬安出庭哽咽認偽證罪 「小孩是我的一切」

太陽花女王劉喬安偽證遭訴，台北地院開庭審理。（記者王藝菘攝）

2017-02-16  16:53

［記者張文川／台北報導］「太陽花女王」劉喬安2年多前被壹週刊報導是援交妹，她起初控告週刊涉妨害秘密等罪，以證人身分到台北地檢署出庭時，堅稱是去飯店賣酒、否認援交，但檢方事後勘驗房內影帶與LINE對話紀錄，認定她涉嫌作偽證，去年底依偽證罪將她起訴，台北地院今天首度開庭，劉喬安哽咽認罪，希望法官給她自新的機會。

劉喬安今戴口罩由一名熟男陪同進出法院，面對媒體她只頻說「謝謝大家關心」；庭訊時，她承認做偽證，唸著預寫的紙條說，請法官體諒她當時並非公眾人物，只是一個單親媽媽，「小孩是我的一切，我很害怕他被欺負或霸凌，而且我第1次到檢方開庭時被媒體大陣仗嚇到，所以沒有勇氣承認（性交易）」，「我現在已經撐過來了，自立自強靠自己扶養女兒，希望法官給我自新的機會」。法官定3月16日再開庭。

劉喬安的辯護律師說，劉女雖已認罪，但他認為此案不符偽證罪要件，希望判處無罪，因為劉喬安第2次開庭時就已向檢察官坦承第1次開庭時說謊，已更正錯誤，並未影響後續偵查的結果；且前案確實是壹週刊一手設計，喬裝老鴇、香港嫖客，預裝針孔竊錄劉女的非公開活動，並製成報導公諸於世，劉女說謊的部分並非竊錄案的案情重要部分，應不構成偽證罪要件。

2014年12月壹週刊報導劉喬安從事援交，開價一次10萬元，港男嫖客殺價到3萬元，雙方議價半小時仍破局，自稱「Pretty tight」的劉喬安收了港男2000元車馬費後離開。

週刊登出後，劉女宣稱是去賣酒，否認賣春，不久房內對話的全程影片隨即外流，劉喬安控告壹週刊與記者妨害秘密、加重誹謗、違反個資法等罪，北檢傳喚劉喬安出庭簽名具結作證，檢方詢問她當天去飯店的動機，她證稱是去賣酒，而非賣淫。

劉告週刊一案雖然和解撤告，但檢方根據週刊撰搞記者與勘查房間內所錄影片，以及她與週刊記者間的LINE對話紀錄，認定劉喬安賣酒的說法不實在，因此另行簽分偽證罪查辦，將她起訴，劉喬安今開庭認罪。

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