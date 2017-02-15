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老翁保育區內磯釣 最高恐罰15萬元

2017-02-15  16:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕75歲劉姓老翁昨日中午前往基隆潮境公園生態保育區內非法釣魚，遭到民眾發現向岸巡人員檢舉。長潭里安檢所隨即派遣所內同仁，攜帶搜證器材前往實施查察，在劉翁的行動冰箱內找到一尾蜂巢石斑魚，蒐證後依違反漁業法規定，將劉翁函送交基隆市政府海洋事務科裁處，最高可罰15萬元。

第二岸巡總隊表示，該處設有公告禁止捕撈水產動植物，但劉翁卻無視告示違法釣魚，依規定可罰3萬到15萬元；為積極保育海洋生態與維護海洋資源，請民眾於海域或岸際發現相關情事，多利用「118」免費報案專線通報，一同保護海洋資源。

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  • 劉姓老翁在保育區內釣魚，熱心民眾向海巡人員舉報。（記者吳昇儒翻攝）

    劉姓老翁在保育區內釣魚，熱心民眾向海巡人員舉報。（記者吳昇儒翻攝）

  • 海巡人員在劉翁的冰箱內找到一尾蜂巢石斑魚。（記者吳昇儒翻攝）

    海巡人員在劉翁的冰箱內找到一尾蜂巢石斑魚。（記者吳昇儒翻攝）

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相關關鍵字： 磯釣 違反漁業法 釣魚
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