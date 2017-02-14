出人命才關注？ 各行業「過勞」皆可能釀事故...

2017-02-14 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕他的過勞會讓你沒命！賞櫻團遊覽車翻覆造成慘重傷亡，司機「過勞」的問題也掀起討論。有網友指出，過勞的現象存在已久，卻始終沒有得到重視，總是到「出事了」才有人關心，另外，台鐵、醫護、警消人員等職業的過勞問題，在風向上總是居弱勢。

此次遊覽車翻覆事故釀傷亡的關鍵之一被指向「司機過勞」，有網友為此在PTT上提出質疑，只因這次死傷慘重，才讓遊覽車司機過勞問題的響應人數比其他行業還多，而台鐵、醫護及警消人員的過勞問題，在風向上卻「不太一樣」，這樣的質疑也引起網友們討論。

網友直指，過勞問題不容忽視：「他的過勞會讓你沒命，當然要關心！」也有人暗諷，新聞熱潮只是一時的：「台灣就是有死人時才會關心，一週後就忘了。」有人則認為，遊覽車的安全隱憂不只是司機，車輛本身也是關鍵：「車體拼裝costdown更是連檢討都檢討不得的」、「之前光一個逃生門檢查就一堆業者靠北靠母了」。

另外，幾位網友也將台鐵司機的排班議題帶進，諷：「等到火車司機過勞撞上去死個幾百人，大家就會關心了。」、「工作14個小時不是問題，只要中間有排待命睡覺就可以喔！」