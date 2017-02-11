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政院車隊離開台灣燈會時車禍？ 國道警：僅擦撞人均安

台灣燈會現場，就是人擠人。（記者詹士弘攝）

2017-02-11  21:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會今天正式點燈，卻傳出總統或行政院車隊離開燈會現場後發生車禍。國道四隊勤指中心指出，今天晚上6點半左右，在國道一號北上236公里處有一部自小客車和行政院一部公務車不慎擦撞，人員均安。

雖然虎尾主場面積有40公頃，但還是擠的水泄不通，現場6個停車場2萬5000個停車位，人潮最多時已停2萬1000個車位，燈區裡的民眾幾乎是被推擠著走，擠到爆。

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  • 台灣燈會現場，就是人擠人。（記者詹士弘攝）

    台灣燈會現場，就是人擠人。（記者詹士弘攝）

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