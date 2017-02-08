名模幫大家減稅！薪資所得扣除額不得設限

2017-02-08 17:55

〔記者項程鎮／台北報導〕名模幫大家減稅！凱渥名模林若亞不滿財政部台灣省北區國稅局中和稽徵所，不讓她扣除工作時支出的必要費用，提起行政訴訟，當時承審本案的桃園地院法官錢建榮（現為高等法院法官）轉而聲請釋憲。

司法院大法官會議下午做出釋字第745號解釋，認定所得稅法第14條第1項第3類第1款和第2款，和同法第17條第1項第2款第3目之2，關於薪資所得的計算，如超過法定扣除額上限12.8萬元，不准另外列舉扣除的規定違憲，要求主管機關須在2年內檢討修正。