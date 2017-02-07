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三民書局創辦人劉振強去世 享壽86歲

2017-02-07  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕三民書局今日證實創辦人劉振強於今年農曆年前去世，享壽86歲。由於劉振強處事低調，家屬依照遺願不會舉行公祭。

據《中央社》報導，劉振強在1953年和朋友柯君欽、范守仁等人合資開設三民書局，核心理念是「知識普及化，學術思想通俗化」，至今已出版涵蓋人文藝術社會科學、自然科學等領域的7000多種書籍。

三民書局今日上午指出，劉振強家屬感謝外界關心，但他們不願驚擾太多人，不會舉辦公祭，等劉振強後事處理完畢後，將登報向各界道謝。

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  • 三民書局創辦人劉振強於今年農曆年前去世，享壽86歲。（中央社）

    三民書局創辦人劉振強於今年農曆年前去世，享壽86歲。（中央社）

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