酒駕求神助 擲出「聖杯」同意酒測送辦
2017-02-05 11:01
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何安派出所警員在台灣大道旁，攔查酒駕的林姓機車騎士，要對臉紅散發酒氣的林男酒測時，他卻拿出兩枚10元硬幣，堅持要用硬幣「擲杯」請示神明，同不同意讓警方對他酒測，不料，卻立即擲出「聖杯」，代表神明同意他接受酒測，當場傻眼的他，滿臉無奈卻也不敢抗拒神意，酒測值0.4毫克，依公共危險罪嫌法辦。
何安所警員蔡順利，日前在台灣大道與漢口路口旁，見46歲的林姓騎士酒駕臉紅，攔查下實施酒測，先依規定給他休息15分鐘後，他卻不願酒測，警方以為他拒絕酒測，他卻說「我要測啊！現在嗎？我擲杯問看看」。
林男掏出兩枚10元硬幣，問警方能否擲杯請示往來路過神明，是否同意他接受酒測，員警答覆說，你可以擲杯，這是你的自由。
不料，林男卻擲出「聖杯」（一陰一陽，一枚人頭，另一枚10圓），一般而言，「聖杯」有神明同意、允許、認同的意思，警察大呼「聖杯」，他自己也驚訝得愣了一下，不過，他沒有抗拒神明的意思，很配合的接受酒測。
林男說，他是建築工地的粗工，起床時喝一杯藥酒提神，隨即騎機車要去工地上班，卻沒想到會被員警攔下，酒測值達0.40毫克，更糟的是，連神明都不幫他，連神明都認為他應該接受酒測，他也只能聽神明的指示接受酒測，全案依公共危險罪移送法辦。
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