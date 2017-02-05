| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受減產影響 週一汽柴油小漲0.1元 北市工安意外 工人15樓墜下當場死亡
 首頁 > 社會

酒駕求神助 擲出「聖杯」同意酒測送辦

2017-02-05  11:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何安派出所警員在台灣大道旁，攔查酒駕的林姓機車騎士，要對臉紅散發酒氣的林男酒測時，他卻拿出兩枚10元硬幣，堅持要用硬幣「擲杯」請示神明，同不同意讓警方對他酒測，不料，卻立即擲出「聖杯」，代表神明同意他接受酒測，當場傻眼的他，滿臉無奈卻也不敢抗拒神意，酒測值0.4毫克，依公共危險罪嫌法辦。

何安所警員蔡順利，日前在台灣大道與漢口路口旁，見46歲的林姓騎士酒駕臉紅，攔查下實施酒測，先依規定給他休息15分鐘後，他卻不願酒測，警方以為他拒絕酒測，他卻說「我要測啊！現在嗎？我擲杯問看看」。

林男掏出兩枚10元硬幣，問警方能否擲杯請示往來路過神明，是否同意他接受酒測，員警答覆說，你可以擲杯，這是你的自由。

不料，林男卻擲出「聖杯」（一陰一陽，一枚人頭，另一枚10圓），一般而言，「聖杯」有神明同意、允許、認同的意思，警察大呼「聖杯」，他自己也驚訝得愣了一下，不過，他沒有抗拒神明的意思，很配合的接受酒測。

林男說，他是建築工地的粗工，起床時喝一杯藥酒提神，隨即騎機車要去工地上班，卻沒想到會被員警攔下，酒測值達0.40毫克，更糟的是，連神明都不幫他，連神明都認為他應該接受酒測，他也只能聽神明的指示接受酒測，全案依公共危險罪移送法辦。

廣告
  • 林男用硬幣「擲杯」問神明，卻擲出「聖杯」，當場傻眼。（記者張瑞楨翻攝）

    林男用硬幣「擲杯」問神明，卻擲出「聖杯」，當場傻眼。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聖杯 酒測 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：酒駕求神助 擲出「聖杯」同意酒測送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.