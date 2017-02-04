國道惡意逼車 女乘客嚇到驚聲尖叫

劉男駕駛休旅車欲從左側超車，被蔡男按鳴喇叭示警。（記者湯世名翻攝）

2017-02-04 21:29

〔記者湯世名／彰化報導〕國道又見惡意逼車！蔡姓男子一家3口開車行經國道3號中投交流道匝道時，左前方突出現1輛由劉姓男子駕駛的休旅車欲切入車道，蔡男按喇叭示警，不料引發劉男報復，從右側逼車並驟然停車阻擋，蔡妻嚇到驚聲尖叫，一路狂吼，蔡男將行車紀錄器畫面交由國道警方追查，劉男除被開單重罰，還被依公共危險、妨害自由罪嫌函送法辦。

這起國道惡意逼車過程發生在上月8日，蔡姓男子偕同家人開車出遊台中市，回程途經省道台63線平面道路轉匯國道3號中投交流道南下，甫接近匝道路口時，左前方出現由劉姓男子駕駛的休旅車欲切入車道，蔡男因擔心與其碰撞，遂按鳴喇叭示警，不料就在接續匯入匝道之際，休旅車突從右側出現，劉男搖下車窗怒視，還硬把蔡男轎車逼往路旁，蔡妻見狀聲嘶力竭放聲尖叫，音量驚人，但仍不忘詢問「行車紀錄器都拍到了嗎？」還要小孩「記下車號」，並高喊「垃圾！」

休旅車將蔡男轎車逼往匝道旁後，劉姓男子一度下車欲找蔡男算帳，蔡男加速倒車，劉男旋即驅車離去。

蔡男將行車紀錄器畫面交給國道七隊快官分隊，警方根據休旅車車號於農曆春節大年初一將劉姓男子通知到案，劉男坦承在匝道上攔車，但認為對方不讓他切入車道，也有責任。警方依「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕駛開單告發，可處6000元到2萬4000元，並吊扣駕照3個月，資料彙整完成後，昨天依公共危險、妨害自由罪嫌函送法辦，劉男後悔萬分。

國道七隊則指出，汽車駕駛人任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，以及非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停等違規行為，除了依法重罰，還涉及刑責，切勿以身試法，並呼籲民眾開車遇到上述危及行車狀況，應提供行車影像，警方絕對依法究辦。

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