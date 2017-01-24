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樂陞案》許金龍等10人起訴 許被求刑30年

樂陞董事長許金龍（左二）預計下午送審台北地院。（記者謝君臨攝）

2017-01-24  10:40

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，歷經近5個月抽絲剝繭，今全案調查偵結，樂陞董事長許金龍、代理董事長李柏衡、財務長謝東波、百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智）等10人，均被依涉違《證券交易法》等罪起訴，其中檢方向法院對許金龍具體求刑30年；上午9時許，檢方提訊許金龍，預計下午移審台北地院。

檢方表示，被告日籍樫埜由昭、中籍王佶等3人，均依法通緝；日商百尺竿頭前負責人黃文鴻、動游負責人謝啟耀、樂美館財務長彭于璇、金主宋正超等7人，涉嫌違反《證券交易法》部分，均因罪嫌不足，處分不起訴。

許金龍不法所得超過40億宣告沒收

檢方估計，許金龍不法所得超過40億7000萬元，均宣告沒收。檢方表示，許金龍出售私募股票、內線交易、發行可轉換公司債套利及侵占樂陞公司款項所獲之犯罪所得共計40億7023萬8446元、以及葫蘆公司名下之私募股票1700仟股，均為被告許金龍實質所有，請依刑法第38條之1第1項前段規定，沒收之。

尹啟銘、陳文茜、李永萍等另案偵辦

針對樂陞前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘等3人涉案部分，北檢今表示3人為被告，所涉犯證券交易法等部分，另案偵辦。

去年9月及本月5日，北檢兩度傳喚陳文茜、李永萍等人，並採隔離訊問，起初3人均是以證人身分被約談，未料，今天北檢偵辦樂陞案偵結，3人均被改列違反證交法之被告。

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標題：樂陞案》許金龍等10人起訴 許被求刑30年


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