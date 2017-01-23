暴力討債 黑幫弘仁會分會長被判刑

2017-01-23 21:28

［記者王定傳／新北報導］曾犯下「新東陽董座槍擊案」竹聯幫弘仁會，幫眾在102年間，多次在雙北地區販毒、暴力討債及開槍尋仇，連藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生時，也因友人和弘仁會份子起衝突遭傳訊；新北地院依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半、萬華分會長陳柏豪1年徒刑、松山分會長簡義軒5個月徒刑。

另有6名幫眾涉販毒、恐嚇、重利等罪，分別被判6個月至8年半不等徒刑，至於弘仁會長林聖閎及永和分會長陳慧學、林嘉軒、陳柏豪、簡義軒等13人被控違反組織犯罪防制條例，均獲判無罪；可上訴。

檢警調查，竹聯幫弘仁會在雙北松山、萬華、中和、永和共設有4個分會，經營地下錢莊放高利貸，從102年間，幫眾多次涉恐嚇債務人、開槍向其他黑幫份子尋仇、販賣三級毒品等犯行。

去年間，藝人汪建民、馬國畢因參加友人的慶生會，友人和弘仁會成員起衝突，2人遭檢方以證人身分約談，協助了解案情；據了解，2人表示對案情不了解，並未遭毆。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆