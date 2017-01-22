| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

反年金抗議嚇哭教育部駐衛警 網友批「暴民」

2017-01-22  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕部分不滿年金改革的抗議人士，今（22日）下午試圖闖入教育部，嚇得駐衛警哭求抗議民眾離開，引發網友批評。

綜合媒體報導，約3、40名「監督年金改革行動聯盟」的抗議民眾，下午3點左右突然闖入教育部大廳，現場僅一名教育部聘僱的駐衛警，無力阻止，當場崩潰大哭求抗議群眾離開，抗議群眾反過來安慰他，並表示不打算為難駐衛警；隨後抗議群眾離開教育部，轉往立法院繼續抗議。

消息傳出後，引發不少網友批評「跑錯場」，認為抗議群眾因為「總統府進不去，就找其他部門出氣」、「年金改革關教育部什麼事？」；也有人認為這些人的行為才是「暴民」、「沒文化」，為無辜倒楣的駐衛警叫屈。

廣告
  • 部分不滿年金改革的抗議人士，今（22日）下午試圖闖入教育部，嚇得駐衛警哭求抗議民眾離開，引發網友批評。（記者吳柏軒攝）

    部分不滿年金改革的抗議人士，今（22日）下午試圖闖入教育部，嚇得駐衛警哭求抗議民眾離開，引發網友批評。（記者吳柏軒攝）

  • 部分不滿年金改革的抗議人士，今（22日）下午試圖闖入教育部，嚇得駐衛警哭求抗議民眾離開，引發網友批評。（翻攝自ptt）

    部分不滿年金改革的抗議人士，今（22日）下午試圖闖入教育部，嚇得駐衛警哭求抗議民眾離開，引發網友批評。（翻攝自ptt）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 年金改革國是會議 抗議 教育部
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：反年金抗議嚇哭教育部駐衛警 網友批「暴民」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.