反年金抗議嚇哭教育部駐衛警 網友批「暴民」
2017-01-22 22:55
〔即時新聞／綜合報導〕部分不滿年金改革的抗議人士，今（22日）下午試圖闖入教育部，嚇得駐衛警哭求抗議民眾離開，引發網友批評。
綜合媒體報導，約3、40名「監督年金改革行動聯盟」的抗議民眾，下午3點左右突然闖入教育部大廳，現場僅一名教育部聘僱的駐衛警，無力阻止，當場崩潰大哭求抗議群眾離開，抗議群眾反過來安慰他，並表示不打算為難駐衛警；隨後抗議群眾離開教育部，轉往立法院繼續抗議。
消息傳出後，引發不少網友批評「跑錯場」，認為抗議群眾因為「總統府進不去，就找其他部門出氣」、「年金改革關教育部什麼事？」；也有人認為這些人的行為才是「暴民」、「沒文化」，為無辜倒楣的駐衛警叫屈。
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