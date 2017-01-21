10度氣溫棄男嬰 臍帶未脫氣息微弱
2017-01-21 11:46
〔記者王捷／台南報導〕台南今天早上冷颼颼，住在安平區的劉姓居民，上午突然聽到哭聲，不料卻在巷內發現一名早產男棄嬰，這名男嬰臍帶尚未脫落，裹著一條綠色浴巾，氣息微弱的在哭嚎，令劉男不捨緊急請救護車把男嬰送到郭綜合醫院急救，目前男嬰狀況良好，警方則將依據路口監視器，找到狠心的母親，法界人士指出，此舉涉嫌《違背法令契約義務遺棄罪》可處6月以上5年以下有期徒刑。
劉男說，今天清晨隱約聽到嬰兒哭聲，他心想住家附近沒有新生兒，可能是自己搞錯了，便沒有特別注意。他上午起床後，持續聽到哭聲，他覺得奇怪，往哭聲方向查詢，就在圍牆旁發現一名用綠色浴巾裹著的男嬰。
消防局獲報後，將男嬰送往醫院急救，轄區警四分局安平派出所長得知後不願多說，自稱在休假將持續追查。
法界人士指出，生母無意殺死嬰兒，但因無能力扶養，將嬰兒棄置在路邊，此情形生母雖不構成生母殺嬰罪，但生母對於嬰兒依法令有養育之責，構成刑法第294條第1項《違背法令契約義務遺棄罪》，可處6月以上5年以下有期徒刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 游錫堃當面問「川普會不會賣台」 佛訥給答案...
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 《自由廣場》萬一我的勞保不保…
- 學測數學 近3年最難 解題需「資優班」程度
- 機捷通車倒數 北車轉乘動線就位
- 台灣隊集訓 教練比球員多
- 鰲峰山捐建超大觀音 市府：待評估
- （影音）正義魔人太多 饒舌團推《多愛坐》毀博愛座
- 勞資團體見英仁 表態挺年金改革
- 川普正式就職 一張圖看出他和歐巴馬的人氣
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- F奶女星再爆驚人言論！說「想坐遼寧號回台灣過年」
- NBA》宇宙兄弟領銜開火 火箭三分數據新發現
- 公教所得替代率七成 林萬億：仍太高
- 國民黨不缺席國是會議 廖國棟派兩藍委上場
- 竹市年貨大街今開賣 6點起交管
- 推廣優質伴手禮 春節商品展開跑
- 傳甘比亞長期領導人賈梅同意下台並離國
- 勞保費率調高 陳建仁：資方年增95億
- 誤闖政治叢林的台新金
- 吳敦義：洪秀柱應請假參選
- 鄧紫棋祝福林宥嘉 下回談情悄悄來
- 1/21重要財經新聞一覽
- 婦聯會總會 原為國有地// 國民黨轉手 大賺5.7億
- 長榮航空、立榮航空 獲105年「金翔獎」殊榮
- 安宰賢半夜再曬恩愛！秀愛妻美照閃瞎眾人
- 〈台灣之光法國佈展〉詹朴+陳劭彥+劉美惠 時尚台灣
- 基隆採買年貨 有專車接駁
- 紅嘴黑鵯成群 嘉市喜見嬌客
- 24歲女歌手未婚懷孕 喜曝腹中小公主英文名
- 假日類流感門診 台中14醫院今起開設
- MLB》建仔好朋友 張伯倫簽約了！
- 考生反映學測英文難易適中 寶可夢再度入題
- 川普宣誓就職 外交部盼台美強化合作關係
- 違建罰錢逼拆！頂加價跌 有利都更
- 北市回饋金新制上路 禮券、補助都OK
- 小宇愛唱校園 驚艷Erika唱歌技巧
- 加拿大總理恭賀川普就職 強調美加關係
- 新北》過年拚甩油 運動中心送福袋
- 獨家》扯！ 學測數學題與參考書幾乎一樣 師批不公
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：10度氣溫棄男嬰 臍帶未脫氣息微弱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分