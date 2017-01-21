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10度氣溫棄男嬰 臍帶未脫氣息微弱

2017-01-21  11:46

〔記者王捷／台南報導〕台南今天早上冷颼颼，住在安平區的劉姓居民，上午突然聽到哭聲，不料卻在巷內發現一名早產男棄嬰，這名男嬰臍帶尚未脫落，裹著一條綠色浴巾，氣息微弱的在哭嚎，令劉男不捨緊急請救護車把男嬰送到郭綜合醫院急救，目前男嬰狀況良好，警方則將依據路口監視器，找到狠心的母親，法界人士指出，此舉涉嫌《違背法令契約義務遺棄罪》可處6月以上5年以下有期徒刑。

劉男說，今天清晨隱約聽到嬰兒哭聲，他心想住家附近沒有新生兒，可能是自己搞錯了，便沒有特別注意。他上午起床後，持續聽到哭聲，他覺得奇怪，往哭聲方向查詢，就在圍牆旁發現一名用綠色浴巾裹著的男嬰。

消防局獲報後，將男嬰送往醫院急救，轄區警四分局安平派出所長得知後不願多說，自稱在休假將持續追查。

法界人士指出，生母無意殺死嬰兒，但因無能力扶養，將嬰兒棄置在路邊，此情形生母雖不構成生母殺嬰罪，但生母對於嬰兒依法令有養育之責，構成刑法第294條第1項《違背法令契約義務遺棄罪》，可處6月以上5年以下有期徒刑。

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  • 救護人員發現，男嬰仍有氣息，急忙送進醫院。（記者王捷攝）

    救護人員發現，男嬰仍有氣息，急忙送進醫院。（記者王捷攝）

  • 劉姓居民指出，上午8時許聽到呼嚎聲，接著便發現男嬰。（記者王捷翻攝）

    劉姓居民指出，上午8時許聽到呼嚎聲，接著便發現男嬰。（記者王捷翻攝）

  • 救護員將男嬰層層包裹，送往醫院。（記者王捷翻攝）

    救護員將男嬰層層包裹，送往醫院。（記者王捷翻攝）

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