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以民宅掩護職業賭場 北市警一舉破獲逮5人

2017-01-19  20:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵四隊，執行「安城掃賭專案」，在建國北路3段某公寓3樓內，查獲丁姓男子經營的麻將職業大賭場，逮獲5人。

警方表示，丁嫌經營的麻將職業大賭場，以流動方式流竄，利用民宅做為掩護，大樓出入口加裝監視器，監控人員進出。

警方埋伏守候多日，當場查獲丁嫌和賭客4名，現場查扣抽頭金2萬5700元，監視器、帳冊等證物，全案依賭博罪移送台北地檢署偵辦。

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  • 警方破獲職業麻將賭場。（記者劉慶侯翻攝）

    警方破獲職業麻將賭場。（記者劉慶侯翻攝）

  • 警方查扣監視畫面。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣監視畫面。（記者劉慶侯翻攝）

  • 警方查扣監視器材。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣監視器材。（記者劉慶侯翻攝）

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標題：以民宅掩護職業賭場 北市警一舉破獲逮5人


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