獨家》大逆轉！郭冠英退休案法院判准退

郭冠英打行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決大逆轉，打臉銓敘部，今撤銷銓敘部處分及復審決定，並指應做成准許郭退休處分；全案還可上訴。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-01-18 15:38

〔記者楊國文／台北報導〕前新聞局駐外官員郭冠英涉及辱台言論，引起軒然大波，遭公職會撤職並停止任用3年，郭在65歲退休前，短暫出任前省府秘書，原本可領取月退俸約6萬元，引發爭議，銓敘部審議後退回郭冠英退休案，即郭6萬元月退俸也沒了，郭打行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決大逆轉，今撤銷銓敘部處分及復審決定，並指應做成准許郭退休處分；全案還可上訴。

據指出，由於當初省府錄取郭冠英時，未依照公告內容舉辦面試，監察院報告兩度認定任用程序有瑕疵，並提出糾正案，銓敘部要求依行政程序法補正，但省府認為這是「人事行政行為」不適用行政程序法，最後請教法務部意見，去年1月30日收到法務部第二次解釋函，才確認法律適用，銓敘部據此認定省政府任用郭無效，也因此將郭的退休案退回。不過，郭在省府任職期間的確有任職事實，因此領取的薪俸不必追回。

郭冠英不服，向公務員保訓會提出復審，被駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院今將原處分和復審決定均撤銷，並指銓敘部應就郭的退休案做成准予退休的行政處分。

至於台北高等行政院判決理由，尚未公布。

郭冠英原在新聞局任職，卻因辱台言論，98年10月2日起公務員懲戒委員會議決撤職並停止任用3年，在年滿65歲前要重新任職公務員才能保住退休金，103年3月10日起由台灣省政府派任薦任第8到第9職等秘書，3月31日通過銓敘審定。