春節前 大潤發200人防災演習
2017-01-18 11:18
新北市消防局、大潤發土城店，今天上午舉辦春節前複合型救災演練，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕過年前是採購高峰期，新北市消防局防範意外發生，今天上午結合大潤發，動員200人進行複合救災演練，希望在各種災害發生時，員工、消防員能快速減災。
新北市消防局、第五大隊今天一早6點30分不到，就在土城大潤發進行演練，狀況模擬大潤發1樓賣場熟食區櫃台，因電線短路起火，員工發現後，啟動自衛消防編組，最近的頂埔消防分隊趕到滅火搶救，引導購物民眾安全防護、緊急救護及避難引導，消防單位也升起雲梯車，架梯並救出受困民眾。
新北市消防局副局長陳崇岳說，大賣場面積廣闊，舉辦演練不僅讓消防員熟悉賣場空間，增加搶救熟稔度與應變，也讓大潤發員工演練自衛消防編組，提升員工面對火災初期應變能力與防災概念。 而消防局在春節前，為確保有效因應火災搶救，各大隊共辦理7場演練，提供消費者安全購物場所；今天在大潤發的演練歷時約1小時，消防局也頒贈感謝狀給大潤發。
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