向建商強索180萬修繕費 北市女里長貪污罪起訴

2017-01-17 12:19

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中正區南福里女里長鄒桂蓉，涉以里長職權向轄內施做水電及瓦斯管線的建商，強索180萬元以換取她簽核道路挖掘許可文件；鄒桂蓉承認已收到錢，但辯稱該筆款項是建商支付里內公設及房子的修繕費，她還沒發包修繕，否認貪污；台北地檢署不採信她的說詞，今天依違反貪污治罪條例之藉勢藉端勒索財物罪將她起訴。

檢方調查，103年12月25日，鄒桂蓉就任里長，她選前原以建商施工造成她的住處，以及社區牆壁受損為由，向建商索取50萬元修繕費，但她選上里長後，竟獅子大開口向建商強索200萬元，否則將不同意建商在里內挖掘道路。

建商受限於合約中的完工期限壓力，若延遲完工1天要罰22萬元，累計可罰3000萬元，只好於104年2月6日，與鄒桂蓉協調交付180萬元，隔天雙方簽妥和解書，同月11日支票即匯入她的名下帳戶。

去年11月，檢調兵分3路搜索南福里辦公室、鄒女居所等3處，並約談鄒女到案，另傳喚建商、營造商等5名相關人作證；鄒女訊後遭羈押禁見迄今。

鄒桂蓉應訊時否認貪污，強調她只是代表社區住戶向建商索賠，該筆款項是用來修繕社區公設及她家牆壁等屋損，現仍存在她的帳戶中未動用；但社區多名住戶則證稱，看不出社區公設有損壞，也不知道鄒女曾代表住戶向建商索賠；檢方經比對相關說詞後，不採信鄒女說詞，認定她涉貪污罪證明確。