養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚

真假硬幣對比，圖右為真，圖左是偽造。（記者張瑞楨攝）

2017-01-17 12:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局偵查第六大隊與中市警局偵破一起偽造國幣案，68歲的洪姓鵝農，去年8月起製造50元硬幣，再利用送蛋送肉的找零機會，把1萬餘枚硬幣洗出，警方查獲市價超過200萬元的「放電機」，依警方估計，製作一枚50元硬幣的成本約10元，做1枚賺4枚，不法利益高達4倍，洪嫌全盤否認並行使「緘默權」，台中地院裁定羈押。

中部打擊犯罪中心（中打）是在去年8月間，接獲洪姓男子涉嫌偽造國幣的檢舉，中打偵六大隊偵六隊又發現，洪男在1998年夏天，因持偽造的硬幣到檳榔攤購物，而觸犯行駛偽造貨幣罪被判處罰金，警方進一步調查他的行蹤，發現他每天上午養鵝與養雞，中午送貨，送雞蛋與鵝肉，下午則偽造貨幣，地點就在台中市霧峰區的養鵝場內。

本月11日台中地檢署指揮搜索，共查獲放電加工機（大型專業機具）、50元硬幣的正、反面模具、硬幣滾邊模具、銅片原料140餘公斤（約1萬4千餘枚）、50元硬幣半成品2千餘枚、50元硬幣成品30餘枚等，上述查扣的半成品與原料，共可製造1萬6000餘枚50元硬幣，面額超過80萬元，偵六隊懷疑他想利用過年前，讓這些硬幣流入市面。

偵六隊調查，洪嫌從去年8月至今年1月，僅約半年時間，就偽造上萬枚50元硬幣，面額超過50萬元，他通常用送鵝肉與雞蛋的交易機會，讓這些硬幣流入市面，至於他製作的手法，是先購買一枚成本約3元的圓形銅片，先用硬幣滾邊模具，壓製「NT50」的邊，再用放電加工機，利用電位差的原理，把上述圓形銅片，能浮現圖案。

警方比對發現，他偽造的硬幣，與真正硬幣相似度達8成，不過，偽造的硬幣，沒有「50」的防偽圖案，圖案的精緻度，比真正硬幣差，但一般人也不易分辨真偽，警方估計他製造一枚50元偽幣，原料成本約3元，加上機器成本共約10元，不過，洪嫌全盤否認，警方詢問他，養鵝場的機器用途，他不答覆，行使緘默權，台中地院依偽造貨幣罪且有串供等疑慮，裁定准予羈押。