好衰！被惡鄰鎖門、打到骨折
2017-01-17 11:59
［記者楊政郡／台中報導］台中市西屯區文華路某社區潘姓住戶，去年5月1日下午3點，明知樓上葉姓屋主在屋內，竟拿鐵鍊加鎖頭將葉某鐵門鎖住，讓葉某出不來，葉某以手機報案才以破壞剪剪斷鐵鍊，重獲自由，傍晚6時許兩人在社區中庭偶遇，葉某上前質問，潘某竟從皮包內拿出保全警棍毆打葉某，致葉某掌骨骨折，最後奪下警棍並報警處理，台中地院依私行拘禁、傷害等罪判處潘嫌拘役80日。
判決書指出，從事保全業的潘某住該社區7樓，而葉姓被害屋主住8樓，潘某在去年5月1日無故（兩人無冤無仇）拿出鐵鍊及鎖頭，當天下午把葉某住家大門鎖上，當時屋內還有葉某一人在家，一時無法自由出入，葉某以手機報案，警方趕到現場才以破壞剪剪斷鐵鍊，救出葉某。
而當晚6時許葉某外出吃飯，在中庭看見潘男，上前質問為何要鎖他！潘某又不分青紅皂白，從包包內拿出保全警棍攻擊葉某，葉某左手掌去阻擋，導致左手掌第四指閉鎖性骨折，但最後仍將潘某保全警棍奪下，並報警處理。
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