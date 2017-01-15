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白狼次子張瑋抵台 赴桃園地檢署接受訊問

2017-01-15  18:52

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會三位議員，七日凌晨應邀來台參訪，在桃園機場入境時遭黑幫公然暴力滋擾，警方調查後將當時衝出警方封鎖線的「白狼」張安樂次子張瑋依妨害公務移送桃園地檢署。

檢察官原擬十一日傳喚張瑋到案說明，張瑋委託律師向檢方請假，當天出境前往香港。張瑋原本預定25日才返台，因檢察官希望張瑋早日返台說明，張瑋提前在今天傍晚5點30分返抵桃園機場。

張瑋下飛機後表示將在檢察官訊問後，將針對該事件對外說明。至於是否有動手，張瑋表示「我沒有動到手，有人受傷嗎？」

航警局刑警在登機門口等候，張瑋一下飛機，便立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同張瑋通關入境，張瑋入境後則直接前往桃園地檢署接受檢察官訊問。

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  • 張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（中）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋。（記者朱沛雄攝）

    張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（中）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋。（記者朱沛雄攝）

  • 張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（右二）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋。（記者朱沛雄攝）

    張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（右二）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋。（記者朱沛雄攝）

  • 張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（右二）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同通關入境。（記者朱沛雄攝）

    張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（右二）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同通關入境。（記者朱沛雄攝）

  • 張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（中）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同通關入境。（記者朱沛雄攝）

    張瑋15日傍晚搭機返台，張瑋（中）一下飛機，航警立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同通關入境。（記者朱沛雄攝）

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標題：白狼次子張瑋抵台 赴桃園地檢署接受訊問


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