性侵韓妹運將攬客曝光 滿是與正妹合照

詹嫌的部落格中，不乏與韓國籍女子的合照。（翻攝自詹男部落格）

2017-01-15 15:12

〔記者鄭景議／台北報導〕涉嫌性侵韓國籍女子的詹姓計程車司機，今日早上8點前往士林地檢署複訊，而有網友找出該司機用來招攬韓國旅客的部落格，裡面放有各式與韓國正妹的合照，批踢踢鄉民看到後紛紛痛斥他「丟臉丟到國外！」

從詹嫌的部落格中可以看出，以往與遊客的感情相當好，不乏與韓籍遊客在台灣各地名勝的合照，奇妙的是，照片大多數為女性，鮮少男性。

對此批踢踢的鄉民紛紛憤怒表示，「為個人私慾賠上國家形象」、「垃圾司機」、「高調，丟臉死了」、「鬼島火燒陸客、坑殺日客、性侵韓客！」

部落格以韓文及英文攬客。（翻攝自詹男部落格）