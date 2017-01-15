| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
詹姓運將認性侵韓女 法院裁准羈押
 首頁 > 社會

性侵韓妹運將攬客曝光 滿是與正妹合照

詹嫌的部落格中，不乏與韓國籍女子的合照。（翻攝自詹男部落格）

2017-01-15  15:12

〔記者鄭景議／台北報導〕涉嫌性侵韓國籍女子的詹姓計程車司機，今日早上8點前往士林地檢署複訊，而有網友找出該司機用來招攬韓國旅客的部落格，裡面放有各式與韓國正妹的合照，批踢踢鄉民看到後紛紛痛斥他「丟臉丟到國外！」

從詹嫌的部落格中可以看出，以往與遊客的感情相當好，不乏與韓籍遊客在台灣各地名勝的合照，奇妙的是，照片大多數為女性，鮮少男性。

對此批踢踢的鄉民紛紛憤怒表示，「為個人私慾賠上國家形象」、「垃圾司機」、「高調，丟臉死了」、「鬼島火燒陸客、坑殺日客、性侵韓客！」

部落格以韓文及英文攬客。（翻攝自詹男部落格）

詹男涉嫌性侵韓女。（翻攝自詹男部落格）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 運將 韓妹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：性侵韓妹運將攬客曝光 滿是與正妹合照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.