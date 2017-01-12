帶姑婆送的象牙雕刻品禮物返台 女子險吃官司

2017-01-12 14:07

［記者鄭淑婷／桃園報導］34歲陳姓女子去年12月26日搭機從美國返台，因託運行李中有2件象牙雕刻品，被依違反野生動物保育法送辦，她喊冤說，她到美國為90歲姑婆過生日，因兩人不常見面，姑婆將收藏50多年的象牙雕刻送她當紀念，象牙雕刻已經有點舊了，因為是姑婆送的禮物、有紀念價值，她沒多想就帶回台灣，她不知這樣會觸法，桃園地檢署檢察官考量陳女確實是過失，偵結予以不起訴處分。

陳女姑婆也以越洋傳真替陳女作證，她說，象牙雕刻是她丈夫在51年到57年間，在南非工作時於市場購得，返美後就帶回美國家中收藏，陳女去年到美國為她過生日，她便將象牙雕刻送給陳女作紀念。

檢方指出，林務局已公告亞洲象或非洲象為瀕臨絕種保育類野生動物，未經許可不得輸入象牙產製品，陳女攜回的象牙雕刻經鑑定屬非洲象牙，未經主管機關同意不得輸台，不過，從陳女及其姑婆證詞研判，陳女確實不知獲贈的象牙雕刻屬違法，偵結予以不起訴處分，被查獲的象牙雕刻則由主管機關依職權處理。