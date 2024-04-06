「蘿莉控」坐牢20年稱絕不再犯 法官要他再強制治療3年

坐牢20年的蘿莉控古男，願意戴電子腳鐐，還誓言不會再犯，法官卻不採信，裁定繼續強制治療3年。示意圖。（資料照）

2024/04/06 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕古姓男子在20多年前模仿色情影片情節，兩度持凶器性侵害尚未年滿14歲的幼女，合併判刑18年，之後又犯下竊盜與強盜罪，法院合併執行20年，預計今年6月出獄，但台中地檢署聲請他強制治療3年，古男提出異議，指自己願意配戴電子腳鐐，且誓言自己不會再犯，法官卻認為他之前的治療效果不好，甚至說「找年幼女生下手，只是因為她們比較好騙」，不相信絕不再犯之詞，裁定他強制治療3年。

裁定書指出，古男曾因性侵害而判刑4年，2001年出獄不到1個月，犯下攜帶兇器性侵害14歲以下少女之罪，2003年又再犯，攜帶兇器性侵害14歲以下少女，各判刑刑8年、10年6月，應執執行18年，他另於2004年因竊盜罪判刑6月，2004年因犯下強盜案而判刑7年8月，上述4案共裁定執行20年確定。

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古男預計今年6月出獄，台中地檢署並向台中地院聲請，古男於出獄之後，應進入醫療機構或其他指定處所（例如台中監獄附設的培德醫院））強制治療3年，古男異議說，自己願意配戴電子腳鐐，希望能再給他一次機會，讓他回去好好孝順家人，他知道錯了，回去一定不會再犯，「我已經關很久了，出去不會再犯」。

台中地院卻認為，古男服刑期間不斷違規，另外，他模仿色情影片陸續犯案，將自己犯行淡化解釋成「慾望太強、年輕不懂事」，以及「找年幼女生下手，只是因為她們比較好騙」，對被害少女未曾表現出同理心，再犯預防的學習狀況不佳。

另外，古男服刑之前曾強制治療3年，服刑時又治療4年多，但效果欠佳，再犯風險因子仍顯高，仍具再犯高危險可能性，不會再犯之說缺乏實據，無可採信，裁定他強制治療3年，可抗告。

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