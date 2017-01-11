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「媽媽嘴」歷經雙屍案波折 顧客買咖啡還幫打氣

2017-01-11  18:20

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市八里媽媽嘴咖啡店102年初傳出駭人的雙屍命案，前店長謝依涵殺害熟客陳金福夫婦，遭逮時一度指控老闆呂炳宏涉案，後來經過司法調查及謝依涵翻供，雖然證明呂炳宏清白，但目前仍陷民事官司，遭求償千萬鉅額賠償，不少顧客前來光顧，見到老闆時還拍拍他的肩膀為他打氣，讓呂炳宏感到相當溫馨。

歷經人生低潮，但呂炳宏並未放棄咖啡夢，隔年在淡水滬尾砲台旁開了分店，呂炳宏說，咖啡店的回收很慢，雖有獲利，預估仍要6、7年才能回本，希望一切能穩定發展。

呂炳宏說，前幾天看到GOOGLE上的統計，每月有萬人搜尋媽媽嘴咖啡店，大老遠跑來參觀、品嘗咖啡，也有顧客得知他因此被求償千萬，還會主動為他打氣，直說「這也太瞎了吧！加油！」

呂炳宏樂觀地表示，應該不會再考慮開分店，當初也是因為很喜歡淡水分店附近的氣氛，被大樹包圍的感覺相當舒服，平時也都會在淡水店製作報表，未來將開始專研啤酒，說不定會研發出媽媽嘴啤酒。

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  • 媽媽嘴咖啡店歷經雙屍命案，但仍持續經營中，不少顧客特地跑來品嘗咖啡。（記者王宣晴攝）

    媽媽嘴咖啡店歷經雙屍命案，但仍持續經營中，不少顧客特地跑來品嘗咖啡。（記者王宣晴攝）

  • 媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏雖歷經低潮，但仍樂觀面對生活，3年前在淡水開了分店。（記者王宣晴攝）

    媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏雖歷經低潮，但仍樂觀面對生活，3年前在淡水開了分店。（記者王宣晴攝）

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相關關鍵字： 八里雙屍命案 媽媽嘴 謝依涵
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