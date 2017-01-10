用自己錢買3000張浩鼎 翁啟惠說的是這筆...

2017-01-10 21:31

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠昨遭士林地檢署依貪污罪起訴，立刻發聲明痛批檢方穿鑿附會，濫行起訴，並指3000張浩鼎股票是以本人資金給付取得，質疑檢方忽視他交代的資金來源。檢方說，翁指的資金應是他2009至2012年間，陸續信託給張念慈的35萬餘美元，輾轉在2012年12月變成3000張浩鼎股票的321萬美元賣出。

檢方根據2人供詞指出，翁於2011年表明認購高鑫20萬股，張以Alpha公司名義代墊20萬美元，並利用翁家族留在Alpha的30餘萬美元，於10月一併認購高鑫50萬股，隔年3月張將30萬股售出，獲利約6萬美元，因此讓翁另開14萬美金支票，償還20萬股的股款，張並於同年10月賣出高鑫20萬股，再將所得認購浩鼎股票660張。

翁另於2009、2011年分別信託9萬1145及12萬4093美元給張，張當時以友人名義認購浩鼎股票800張，不包含後來的3000張，翁借名持股的浩鼎股票總計1460張。

尹衍樑以每股1美元價格，向Optimer認購5萬餘張浩鼎股票後，張隨即與翁談好認購其中3000張，翁當時現金不足，張便向尹商借321萬美元認購3000張，但因翁擔心中研院長身分不方便，遂改以翁女兒名義操作。

張事後為償還借款，便出售手中大批股票，宣稱其中包含翁借名持股的931張浩鼎，而這931張賣價所得差不多就是321萬美金，再指示Alpha公司匯還給尹，因此翁、張都堅稱，翁是用自己的錢認購3000張浩鼎。

但檢方比對2人前後說詞，發現翁把資金交由張運用，一開始不知張如何處理，2016年3月被爆出女兒名下有3000張浩鼎股票後，張才告知他股款來源，明顯不合常理，且翁確實未直接出資購股，因此不採信2人說詞。