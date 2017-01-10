謝依涵免死？鑑定「有教化可能」 更二審明宣判

2017-01-10 19:39

〔記者楊國文／台北報導〕謝依涵出現生機？犯下駭人八里雙屍命案、歷審共3度均被判死的死囚謝依涵，經最高法院第二度發回更審，高等法院更二審裁准律師團聲請，傳訊輔導她近20次的黃明鎮牧師、負責心理鑑定的台灣大學助理教授趙儀珊等證稱，經監所教化、宗教輔導後，謝女對罪行產生愧疚自責之心，其「教化成功可能性高」，但檢方和家屬都質疑謝女曾被鑑定為「基於自我防衛，有說謊傾向」，應判死刑，更二審訂明天上午11時宣判此案。

謝依涵在更二審去年12月最後一次庭訊時，已表示為避免浪費司法資源，放棄明天被解押到庭聆判的權利，也有人據此解讀她自認仍會判死刑，不敢面對。

資深法官指出，謝依涵預謀殺害陳進福夫婦2人惡行重大，且手段殘忍，才會被3度判死，高等法院2年前審理時，曾委託中央警察大學教授沈勝昂替謝依涵進行心理鑑定，雖然他證稱如果經過深度治療，謝女仍有教化可能，仍將她判死，因此，更二審時雖然謝女的輔導牧師、台大教授證稱她有教化可能，但合議庭綜合相關證據，不一定會採納相關鑑定結果，而將她改判無期徒刑，判決結果還很難說。