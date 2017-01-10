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林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
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強調「沒有虧待勞工」林明昇神隱多日終出面

興航勞資協商至今已五度破局，引發工會的不滿。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-10  10:34

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空第五次強制協商日前再度破局，加上董事長林明昇持續神隱，台北市勞動局長賴香伶已要求林明昇出面。林明昇則在今日召開記者會說明。

林明昇表示，為了照顧興航勞工的權益，在宣布解散時已先準備了6億元的基金，確保勞工薪資和資遣費獲得保障，強調「我們也確實做到了這點」。

林明昇指出，到目前為止，興航並沒有積欠員工薪資和資遣費，甚至很多階段還提早發放。不過他也提到，因為公司內部已流失不少會計人員，在相關作業上的確遭遇到一些瓶頸，進而導致延遲。但他重申，目前相關的費用已全部補齊，沒有讓員工的權利受到損傷。

林明昇說，明天所召開的董事會中，會再進一步討論多發資遣費，優於勞基法的標準，但他強調，必須考量興航是一間解散的公司，並非正常營運公司，勞資協商的資方委員也必須承受其他債權人的壓力，一切的做法都是依據法律來進行。

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