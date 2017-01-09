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樂陞案春節前偵結 檢9度約談代董李柏衡

2017-01-09  10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技涉內線交易、證券詐欺等案，全案預計於農曆春節前偵結，近日來頻繁傳喚相關人，繼上週約談前獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘後，今天上午傳樂陞前代理董事長李柏衡出庭，訊後請回；據統計，檢調至今已約談李柏衡至少9次。

據悉，檢調之所以頻頻傳喚李柏衡與謝東波，主要是因為李是樂陞前任財務長，謝則是現任，為釐清公司財務狀況，才會鎖定2人重點偵訊。

去年11月18日，檢方以被告身分約談李柏衡、樂美館財務長彭于璇到庭說明，訊後認為李涉嫌重大，依違反《證券交易法》諭令李300萬元交保，並限制出境出海，但李因覓保無著，歷經15小時，檢方將交保金降為100萬元，李柏衡才順利步出北檢，面對記者詢問，當時他僅強調：「請關注樂陞產品！」

檢調勘驗櫃買中心移送資料，發現樂陞3月初發行的樂陞4、樂陞6兩檔可轉換公司債，在4月閉鎖期打開後，隨著5月底百尺竿頭公開溢價2成收購樂陞的市場消息曝光，分別在6月及7月被大量轉換成樂陞股票套利，質疑此2檔是配給早風聞收購案可能破局的公司派及主力。

檢調調查，發行總額5億元的樂陞4，從6月開始轉換，轉換率達45%，近3億元被轉換成樂陞股票；至於發行總額10億元的樂陞6，轉換率更高達9成，轉換金額逾9億元；反觀同樣在3月發行的「樂陞5」，卻1張都沒被轉換，質疑公司派及相關金主早已鎖定，因而再約談李柏衡釐清。

今年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，總價48.6億元，但百尺竿頭卻在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑，也讓本起併購案成為台灣證券史上首次公開收購成功卻付不出錢的案例。

（2017-01-09 12:05更新）

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  • 樂陞代董李柏衡訊後請回。（記者謝君臨攝）

    樂陞代董李柏衡訊後請回。（記者謝君臨攝）

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標題：樂陞案春節前偵結 檢9度約談代董李柏衡


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