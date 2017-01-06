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澎湖馬公家庭慘劇 兄妹2家5人燒炭搶救中

2017-01-06  21:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市三多路今晚傳出家庭慘事，同住在一戶住宅內的陳姓及蔡姓2家人燒炭命危，至於是意外還是自殺，警方正封鎖現場調查，2家共有5人送醫急救，目前2人已恢復心跳送入加護病房，有1人經搶救無效身亡。

據了解，案發的住宅為兄妹同住，已婚的兄長姓陳，夫妻倆與妹妹一家人同住在一個屋簷下，今天陳男與蔡姓妹婿下工後回家，發現大門深鎖，發覺不對勁後立刻入內查看，發現陳男的妻子與陳男的妹妹帶著3個女兒，倒臥在浴室中，發現時5人都已經命危。

現場住屋為陳男的蔡姓妹婿所有，死者分別為屋主的妻子蔡陳秋月、女兒蔡佩蓉，蔡陳秋月的嫂子王來匏及2個女兒陳鈺涵、陳鈺芹。

最新消息指出，目前蔡陳秋月及王來匏經醫院搶救後，已恢復心跳送入加護病房，17歲的陳鈺芹經搶救後仍不治，另有2人仍在搶救中。

更新時間：21:59

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  • 馬公市今天傳出家庭慘劇，一家五口燒炭命危。（記者劉禹慶攝）

    馬公市今天傳出家庭慘劇，一家五口燒炭命危。（記者劉禹慶攝）

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