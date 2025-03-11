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    在台下看傅崐萁的覆議質詢 沈伯洋：悲劇中的悲劇

    沈伯洋表示，傅崐萁（中）的覆議質詢可說是悲劇中的悲劇，還吃掉另外兩位立委的發言時間。（記者劉信德攝）

    沈伯洋表示，傅崐萁（中）的覆議質詢可說是悲劇中的悲劇，還吃掉另外兩位立委的發言時間。（記者劉信德攝）

    2025/03/11 12:07

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院今起處理總預算、財劃法修法覆議案，立法院國民黨團總召傅崐萁與同黨立委翁曉玲、林倩綺3人聯合質詢，3人發言時間總共為45分鐘。在台下觀看傅崐萁質詢的民進黨立委沈伯洋表示，傅崐萁的覆議質詢，可說是悲劇中的悲劇，還吃掉另外兩位立委的發言時間。

    沈伯洋表示，站在台上45分鐘，自己質詢15分鐘不夠，還請了兩位不分區立委站旁邊「罰站」，直接吃掉他們的時間，結果其中一半時間完全沒在問總預算。

    沈伯洋指出，傅崐萁除了時間運用離譜以外，還數學亂算、誤導民眾，傅崐萁不提刪了哪些科目、不准流用的影響；凍結、解凍的部分，也故意不算進去，甚至直接拍桌疑美。沈伯洋質疑：「傅崐萁這種方式，真的能好好討論總預算嗎？」

    此外沈伯洋也提及現場的插曲，表示後來傅崐萁走下質詢台，他剛好坐在下面，隨口提醒傅：「你有一半時間沒在問總預算耶，是不會問嗎？」傅崐萁就停下來轉頭瞪他，接著往門口走，一路大喊：「你就是尖諜！尖諜！尖諜在國會！」讓沈伯洋十分錯愕，他也回應傅崐萁：「走回來講啦，聽不清楚。」但傅崐萁還是持續跳針：「尖諜！拿錢辦事！」

    沈伯洋強調，傅崐萁不只是亂砍預算，連質詢都不願意正常質詢，問他問題，又直接跳針抹黑，想用鬧劇帶過所有問題。沈最後也說：「雖然我看這場戲他應該是演不下去了，但剛剛走出立法院後，看到傅崐萁正在外面接受民眾歡呼。」

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