疑憂鬱症發作 女子墜樓不治

2017-01-05 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天清晨驚傳墜樓事件，蔡姓女子自13樓高的住處陽台墜下，先是撞擊超商招牌再墜落到1樓超商外的顧客休息區，當場沒有命跡象，經送醫急救仍宣告不治，初步了解蔡女疑因憂鬱症發作導致跳樓輕生。

警方指出，54歲蔡女獨居西屯區西屯路二段上的1棟住宅大樓，今天清晨6點左右自13樓住處陽台墜樓，先撞擊到超商招牌再彈到旁邊電線上面，最後墜落到1樓的超商外休息區。

有住戶在睡夢中聽到巨響被驚醒外出查看，驚見蔡女倒臥血泊中趕緊報警，警方及消防人員趕抵時，只見超商招牌因撞擊已變形，超商外休息區桌椅、路面和路邊的機車都佈滿血跡，至於蔡女因全身多處骨折已無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治。

警方隨即通知蔡女家屬前來指認，家人表示，蔡女有憂鬱症病史，可能因病情發作才跳樓輕生，對死因沒有意見，警方則在報請檢方相驗後將遺體交由家屬處理後事。

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