通緝犯逃亡10餘年 指紋掃描機立大功

2017-01-02 13:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕新北市58歲何姓男子，涉及偽造有價證卷、贓物、詐欺等案被通緝10多年，何男因違規行駛被警方攔查，警方查出他酒駕，竟涉嫌以胞弟身分頂替，欲逃避查緝，但移送到苗栗警分局偵查隊時，以指紋活體掃描機捺印何男指紋進行身分比對露了餡。警方說，何男逃亡已10多年，其中有2案已逾通緝時效，若非貪杯遭逮，恐怕仍繼續逍遙法外。

苗栗警方昨晚深夜執行巡邏勤務時，發現一輛租賃小客車未依號誌燈遵行方向行駛，隨即攔查，當場發現何男身上酒味甚濃，經酒測值達0.28mg/L，涉嫌公共危險罪，遂帶回偵辦。

何男在製作筆錄時，先謊稱未帶證件，並以胞弟身分頂替，由於對胞弟資料倒背如流，且何男外貌又與胞弟相似，承辦警方一時間未察覺。

但到了分局偵查隊等候移送時，員警以指紋活體掃描機捺印何男指紋進行身分比對，發現他的指紋與他所報身分資料不符，才查出他因案通緝，假冒胞弟之名逃避警方查緝。何男向警方供稱，他和友人於台中市喝酒，酒後開車北上，因酒喝多導致尿急，才會下交流道找加油店如廁；警方今天依公共危險及偽造文罪嫌送辦。

苗栗警分局指出，使用的指紋活體掃描機與刑事局的指紋資料庫遠端連線，可隨時進行線上即時比對，對警方在嫌犯身分辨識上有很大的幫助，也可防範嫌犯冒名頂替或冒名犯罪等。