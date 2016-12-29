男大生性侵學妹 硬拗僅親抱自射內褲
〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男大生約15歲女網友見面，卻開車載她到北市國中地下停車場硬來，被害人慘遭內射後，返家趕緊使用驗孕棒驗孕，卻被祖母發現，氣得帶她上警局控告吳男，吳男承認親、抱被害人時太興奮射精，但辯稱自射在內褲，否認性侵，高等法院認定吳男說詞不實，今依強制性交罪判他2年徒刑；可上訴。
去年3月，當時18歲、唸大學的吳男，透過臉書（Facebook）認識年僅15歲、就讀國三的小華（化名），雙方聊天後，吳男發現小華是他唸同一所國中的學妹，變得更加熟識。
同月23日下午，小華因跟許姓男友吵架，以即時通訊軟體line向吳男訴苦。吳男竟心懷不軌，趁當晚下大雨、小華又未帶傘之際，表明願載她回家，小華不疑有他就坐上吳男轎車內。
吳男在小華坐進副駕駛座後，細看小華長相秀氣可人，皮膚白皙，順勢先反鎖車門，接著熟練伸手抓胸、硬摸她的下體，小華受到驚嚇，出手阻擋，這時突然有路人經過，吳男趕緊將車開走。但吳男將車子駛入北市松山區某國中地下停車場，吳男又開始強吻，色咪咪說「我們是男女朋友，這樣沒關係」，小華強硬拒絕表示「不是男女朋友，才認識第1天」，仍被硬來，性侵得逞。
小華擔心會懷孕，先買驗孕棒才返家，驗孕時卻被祖母撞見，氣得帶她上警局提告。吳男得知小華提告後，以line傳訊息向她道歉，稱「抱歉，沒有克制」等話。
法院開庭時，吳男雖承認太興奮射精，但強調自射在內褲裡，至於會傳訊息道歉，是因為親、抱對方，感到不好意思，絕未性侵，還辯稱，小華同時與數名男生交往，即使有孕也非他的種。
高等法院指出，除小美證詞前後一致外，她提供的LINE對話內容提到「內射是哪招」，而吳男回話僅一再表示「對不起」、「沒有克制」，認定吳男涉性侵犯行，今判他2年徒刑。
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