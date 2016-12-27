蔣萬安被控當選無效 勝訴確定保住立委資格

獨立參選人潘建志（左）指控立委蔣萬安涉嫌賄選。（資料照，記者謝君臨攝）

2016-12-27 10:34

〔記者項程鎮／台北報導〕國民黨立委蔣萬安遭同選區立委候選人潘建志控告當選無效一案，高等法院今日上午10點宣判，判決蔣萬安勝訴確定，保住立委資格。

高院合議庭指出，蔣萬安被控賄選，不過涉案情節與選罷法規定的當選無效構成要件沒有完全符合，因此判決潘建志敗訴，由於本案是二審確定案件，因此今天宣判後定讞，一審時蔣萬安同樣獲判勝訴。

潘建志指控同選區對手、現任國民黨籍立委蔣萬安，在選前曾提供腳踏車、無線立扇等「高級禮品」給民眾抽獎，進而影響投票意願，提告蔣賄選並訴請當選無效。