為了雪景效果 無良劇組竟然狂撒鹽覆蓋溪床

一名網友踢爆，有劇組為了製造雪景效果，居然把鹽撒在深山野溪，嚴重破壞當地環境。（圖擷自爆料公社）

2016-12-24 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名黃姓網友在網上踢爆，宜蘭縣大同鄉英士村梵梵野溪溫泉處，有劇組為了製造雪景效果，竟扛著一袋袋的鹽，大把的撒在溪石上，照片遭踢爆至《爆料公社》後，隨即引爆大批網友的怒火，呼籲揪出這個無良劇組。

宜蘭縣大同鄉的梵梵野溪溫泉，因地處深山之中，保有原始的山地風貌，但卻有網友指出，疑似一群在拍戲的劇組，為了製造雪景效果，居然直接在當地溪床撒滿白鹽，甚至有鹽厚到能夠掩蓋石塊，讓大批網民傻眼。

不少網友氣到紛紛留言：「好想駡髒話，這樣破壞污染環境」、「是來拍戲還是來破壞生態的，一群豬」、「還是上游...下面的生物就全死啦，這太誇張了吧，腦子是大便嗎」、「魚都死光了」、「報警，報環保局，快來捉人！」、「為拍戲，破壞生態，有必要嗎？環保局在幹嘛？」