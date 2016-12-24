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為了雪景效果 無良劇組竟然狂撒鹽覆蓋溪床

一名網友踢爆，有劇組為了製造雪景效果，居然把鹽撒在深山野溪，嚴重破壞當地環境。（圖擷自爆料公社）

2016-12-24  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名黃姓網友在網上踢爆，宜蘭縣大同鄉英士村梵梵野溪溫泉處，有劇組為了製造雪景效果，竟扛著一袋袋的鹽，大把的撒在溪石上，照片遭踢爆至《爆料公社》後，隨即引爆大批網友的怒火，呼籲揪出這個無良劇組。

宜蘭縣大同鄉的梵梵野溪溫泉，因地處深山之中，保有原始的山地風貌，但卻有網友指出，疑似一群在拍戲的劇組，為了製造雪景效果，居然直接在當地溪床撒滿白鹽，甚至有鹽厚到能夠掩蓋石塊，讓大批網民傻眼。

不少網友氣到紛紛留言：「好想駡髒話，這樣破壞污染環境」、「是來拍戲還是來破壞生態的，一群豬」、「還是上游...下面的生物就全死啦，這太誇張了吧，腦子是大便嗎」、「魚都死光了」、「報警，報環保局，快來捉人！」、「為拍戲，破壞生態，有必要嗎？環保局在幹嘛？」

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  • 鹽的厚度甚至多到能夠覆蓋石塊。（圖擷自爆料公社）

    鹽的厚度甚至多到能夠覆蓋石塊。（圖擷自爆料公社）

  • 不少網友呼籲揪出這個無良劇組。（圖擷自爆料公社）

    不少網友呼籲揪出這個無良劇組。（圖擷自爆料公社）

  • 該名爆料的黃姓網友表示，他離開現場時，劇組仍在拍攝，有無事後清理尚未可知。（圖擷自爆料公社）

    該名爆料的黃姓網友表示，他離開現場時，劇組仍在拍攝，有無事後清理尚未可知。（圖擷自爆料公社）

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相關關鍵字： 劇組 拍戲 梵梵野溪溫泉 無良 生態破壞
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