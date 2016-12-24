南迴公路車禍 小客車迎面撞上砂石車

小客車車頭全毀，小客車駕駛與副駕駛座重傷送醫。（圖擷自臉書「台東臉書災害通報」）

2016-12-24 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天是行憲紀念日3天連假首日，加上天氣不錯，許多人開車出遊，今早8點多在台9線南迴公路森永路段發生一起小客車撞上砂石車事故。

臉書「台東臉書災害通報」一早有民眾PO文表示，在南迴公路森永路段446.5k處發生一起小客車與砂石車對撞事故，小客車疑似在轉彎處逆向超車，卻不慎迎面撞上對向砂石車，小客車車頭全毀，小客車駕駛與副駕駛座乘客受困扭曲變形的車體中，警消人員到場後救出受困乘客，根據現場民眾回報小客車司機腳斷，副駕駛座乘客重傷，雙雙送醫急救。

由於車禍處理，南迴公路進行交通管制，提醒民眾行經此處時注意。