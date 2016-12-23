揹負4條同袍性命 戰車駕駛楊炎霖得知偵查結果痛哭
2016-12-23 12:30
〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署偵辦演習戰車墜溪案，認定是戰車駕駛楊炎霖在下坡欲過網沙溪橋時，因轉彎角度不足，才導致戰車墜溪翻覆，始終堅稱煞車故障的楊炎霖，檢察官幾天前最後一次傳訊他，告知已排除機械故障因素時，揹負車上4條同袍性命的楊炎霖，忍不住當庭痛哭。
檢方指出，楊員駕駛戰車行經案發地點已超過10次，對案發地形及路線甚熟悉， 楊員下坡欲左變過橋時，發現角度不足，本應倒車重新修正左轉角度30度方能與橋面平行，竟再踩踏油門往左偏轉欲進入網紗溪橋，又因踩踏油門左轉同時兼踩煞車致箝制原本油門左轉力道，造成左轉角度不足。
檢方表示，楊員當時僅以約往左偏轉9度進入網紗溪橋，致戰車右側履帶前端輾壓到橋面上西側第4座護欄，又因網紗溪橋面上護欄高度較低矮，使楊員駕駛戰車輾壓到護欄時，未能及時察覺，進而越過第4座護欄，接續輾壓到第5 座護欄，同時戰車之右前端因而陷落在網紗溪橋外，此時楊員未立即將戰車倒退駛離護欄，卻錯誤選擇將檔位打入空檔，採取踩踏油門往左原地轉向方式，造成戰車右側履帶全部輾壓在網紗溪橋西側第3、4、5座護欄上。
因戰車仍持續往左原地轉向，戰車右後方持續往外偏移，戰車右後履帶因而下傾，戰車右前車頭部分因右側履帶陷落而無法駛上橋面，最後戰車重心因位移至橋外，致戰車往右翻落網紗溪，車上3人因逃生口被堵，慘遭溺斃，1人頭部重創死亡。
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