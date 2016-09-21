台背包客疑搞錯用電規格 焚毀澳洲一棟客棧

2016-09-21 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕本月10日，在澳洲澳洲昆士蘭一棟背包客棧晚7點左右遭祝融，整棟被燒光，裡面住著5位打工度假的台籍青年，所幸全數逃出，並無人員傷亡，至於起火細節還有待當地相關人員進行調查。

綜合外媒報導指出，在昆士蘭邦德堡（Bundaberg）的木屋背包客棧於本月10日，遭大火燒到屋頂塌陷，整棟付之一炬，過程不到3分鐘。根據當地民眾說法，火災當時有聽見爆炸聲，有多名亞裔年輕人打工度假居住在客棧中，所幸全數平安逃出，並無人員傷亡。

根據《東森新聞》報導，當時裡面住的是8位台灣年輕背包客，此次起火意外疑似因2名台灣青年不熟悉澳洲用電規格，把台灣110伏特的延長線插在澳洲220伏特的插座上才會引發火災，且因滅火不及，雖全數逃出但護照遭到焚毀，每人財物損失在2000~5000澳幣上下，總計大約70萬新台幣，至於起火原因及細節究竟為何，還有待當地相關單位調查釐清。