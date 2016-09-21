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影射美女議員慰安婦「藍白拖的逆襲」管理員被起訴

2016-09-21  08:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市議員高嘉瑜曾針對日本扣留台灣漁船一事發表意見，未料竟被知名臉書粉絲團「藍白拖的逆襲」以諧音「搞假魚」發文狠酸，並在網友留言中回覆「高級慰安婦」等字眼，高嘉瑜不甘受辱提告，士林地檢署偵查後，將該粉絲團彭姓管理者依妨害名譽罪起訴。

據悉，彭男前年12月成立「藍白拖的逆襲」粉絲團，經常對政治時事發表意見，其成立宗旨開宗明義寫著「打吱吱（泛指綠營支持者）」，政治色彩十分鮮明，至今擁有逾2萬名追蹤者，但評價褒貶不一。

今年4月30日，屏東籍漁船「東聖吉16號」在沖之島礁公海遭日本公務船扣押，彭男不滿高嘉瑜在政論節目中對該事件之發言，憤而在粉絲團寫下：「高速子彈搞假魚心繫祖國安危」、「所以假魚打算到倭寇帝國去做『』V『』優，來報復馬總統」等語，後來一名馬姓網友在底下留言「原來是慰安婦的團員」，彭男隨即又回覆「高級慰安婦」。

彭男開庭時強調，自己並未明指「高級慰安婦」是誰，但檢方認定其言論已足以貶損對方名譽，將彭男起訴；至於當初留言的馬姓網友也同樣挨告，目前已移轉管轄，仍在偵辦中。

高嘉瑜獲知結果後表示：「我一個人的公道不是最重要的，重要的是改善台灣的政治文化！」她並批評，藍營網軍抹黑氾濫，像是前幾天颱風來襲，也有假照片抹黑「花媽」陳菊，希望透過自身案例，告誡抹黑者須為不實言論負責。

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  • 「藍白拖的逆襲」管理者彭男發文後挨告，遭檢方起訴。（截自「藍白拖的逆襲」粉絲專頁）

    「藍白拖的逆襲」管理者彭男發文後挨告，遭檢方起訴。（截自「藍白拖的逆襲」粉絲專頁）

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